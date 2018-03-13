События

02:00 13.03.2018

В Черниговской области задержали двух браконьеров за убийство косули

В Черниговской области задержали двух браконьеров за убийство косули

В Козелецком районе Черниговской области правоохранители задержали двух мужчин на снегоходе, которые тащили за транспортным средством тушу подстреленной косули, сообщили в секторе коммуникации полиции области.

"Полиция изъяла снегоход и охотничье ружье без документов. Убитую косулю передано на хранение охотничьего хозяйства", – сообщили в ведомстве.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.248 Уголовного кодекса Украины (незаконная охота), по которому наказывают штрафом от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Продолжается досудебное расследование.

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