События

00:47 13.03.2018

Во вторник в Киеве, 13 марта, частично ограничат движение по Южному мосту

Во вторник в Киеве, 13 марта, частично ограничат движение по Южному мосту

Движение транспорта по Южному мосту через р.Десенка будет частично ограничено во вторник, 13 марта, в связи с ремонтными работами, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на данные коммунального предприятия "Киевавтодор".

В сторону жилмассива "Троещина" ограничение будет действовать с 9:30 до 14:00, а с 14:00 до 17:00 – в сторону станции метро "Почайна".

"Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ"- говорится в сообщении.

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