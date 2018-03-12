На Донбассе боевики обстреляли автомобиль с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сообщает об обстреле незаконными вооруженными формированиями автомобиля, который перевозил сменный персонал к Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

Как отмечается в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook, украинская сторона СЦКК в понедельник проинформировала представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о фактах нарушения боевиками режима прекращения огня, в частности, и об их причастности к обстрелу автомобиля ДФС.

"Это же подтверждает трассологическая оценка местности нарушения режима прекращения огня. В соответствии с ее выводами, обстрел автомобиля со стороны Вооруженных сил Украины является абсолютно невозможным", - говорится в сообщении.

При этом о пострадавших не сообщается.

В украинской стороне СЦКК подчеркивают, что ДФС, как и другие критические объекты гражданской инфраструктуры Донбасса, находятся под особым вниманием ВСУ. "Главное задание - недопущение здесь любых нарушений режима прекращения огня, даже когда ВСУ вынуждены открывать огонь в ответ. Все эти объекты имеют постоянные гарантии безопасности со стороны ВСУ, в то время как, со стороны военных формирований РФ такие гарантии систематически нарушаются, что свидетельствует об их абсолютной незаинтересованности в обеспечении экологической безопасности региона и в возобновлении гражданской инфраструктуры Донбасса", - говорится в сообщении.