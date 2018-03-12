События

18:35 12.03.2018

Боевики 2 раза обстреляли позиции сил АТО с полуночи, пострадавших нет

Боевики 2 раза обстреляли позиции сил АТО с полуночи, пострадавших нет

 Незаконные вооруженные формирования дважды обстреляли опорные пункты сил АТО с начала суток по состоянию на 18:00 понедельника, пострадавших нет, сообщает пресс-центр штаба АТО

"С начала суток зафиксировано два обстрела опорных пунктов украинских защитников. На луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Новгородское", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.

В Донецкой области вблизи Павлополя боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 120 и 82 мм.

"В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", - сказано в сводке.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На Донбассе боевики обстреляли автомобиль с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции

Крупную партию предназначавшихся для боевиков медпрепаратов задержали пограничники в КПВВ "Новотроицкое"

Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел

За минувшие сутки боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ, погиб один военнослужащий, трое получили ранения

Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий погиб, двое получили ранения

За минувшие сутки боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий ранен

Боевики продолжают открыто сосредотачивать военную технику и вооружение

Один военнослужащий получил ранения в ходе обстрелов боевиками позиций ВСУ на Донбассе

На Донбассе с момента объявления "режима тишины" 5 марта погибли трое украинских военных

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, один военный погиб и один ранен

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокуратура остановила расследование дела в отношении Саакашвили - адвокат

В Киеве за взятку задержали и.о.замглавы Деснянской налоговой

Двух человек госпитализировали в Лондоне после того, как в парламент доставили подозрительную посылку

Луценко призывает Бакулина подумать над возможностью пойти на сделку со следствием

Скончался основатель модного дома "Живанши"

Нардеп Бакулин находится за пределами Украины, в больнице в Москве ему дали выписку

Луценко: Вручение подозрений судьям КС РФ сократило путь к Гааге

Генпрокуратура будет настаивать на аресте счетов, на которые перечислялись средства от аферы с буровыми установками

Нардепа Н.Савченко вызывают на допрос в СБУ в связи с задержанием Рубана

Отказ Генпрокуратуры и СБУ закрывать дело по Саакашвили показывает безосновательность обвинения, считает адвокат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА