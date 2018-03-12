События

17:43 12.03.2018

Двух человек госпитализировали в Лондоне после того, как в парламент доставили подозрительную посылку

 Двух человек в Лондоне отправили в больницу в качестве меры предосторожности после того, как в один из офисов парламента Великобритании доставили подозрительную посылку, передает в понедельник телеканал Си-Эн-Би-Си со ссылкой на заявление полиции.

"Эксперты-криминалисты находятся на месте событий, и изучают посылку", - отмечается в заявлении.

Си-Эн-Би-Си также сообщает со ссылкой на заявление палаты общин, что эвакуация не проводилась, и что ограничений на доступ в здание нет.

В свою очередь британский телеканал Ай-Ти-Ви отметил, что посылка пришла депутату Мохаммаду Ясину. Однако он не стал вскрывать посылку, а сотрудники парламента сразу сообщили об инциденте в соответствующие инстанции.

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