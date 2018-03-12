Луценко призывает Бакулина подумать над возможностью пойти на сделку со следствием

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призывает народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина подумать над возможностью заключения сделки со следствием по уголовному производству, в рамках которого Ю.Луценко направил в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест парламентария.

"Хотел бы обратиться к Бакулину через его адвоката, или через возможности средств массовой информации, чтобы он подумал над возможностью (заключения – ИФ) соглашения со следствием. Ведь именно использование института соглашения дало возможность сделать это дело таким качественным", - сказал Ю.Луценко на заседании Регламентного комитета Верховной Рады в понедельник, где члены комитета рассмотрели представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с Е.Бакулина.

Генпрокурор напомнил, что год назад заместитель главы НАК "Нафтогаз Украины" Александр Кацуба пошел на сделку со следствием и в результате следствие получило доказательства для подозрения Е.Бакулина в неправомерных действиях.

"Мы готовы пойти с ним (Е.Бакулиным – ИФ) на законом определенные параметры соглашения. Потому что наибольшей нашей задачей является привлечение к ответственности организаторов", - добавил он.

Между тем, Ю.Луценко подчеркнул, что следствию необходимо согласие парламента на лишение неприкосновенности Е.Бакулина с тем, чтобы иметь возможность объявить его в международный розыск.

После заседания регламентного комитета генпрокурор сказал журналистам, что вероятность того, что Е.Бакулин пойдет на соглашение со следствием, достаточно низка.

"Тем не менее, я вынужден напомнить о такой возможности, так как она была бы достаточно полезной для следствия и для Украины в целом. Тем не менее, если Бакулин ею не воспользуется, институт заочного осуждения также никто не отменял", - подчеркнул он.

Ю.Луценко напомнил, по истечении шести месяцев после объявления в государственный и впоследствии в межгосударственный розыск может быть начат заочный процесс осуждения.

Как сообщалось, Ю.Луценко 16 февраля проинформировал о подписании им представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения Е.Бакулину и направлении документа в парламент.

Ранее, в июле 2017 года, Ю.Луценко сообщил, что Е.Бакулин может стать следующим народным депутатом, в отношении которого он будет просить снятия неприкосновенности по делу о так называемых "вышках Бойко" (дело о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко).

Е.Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".