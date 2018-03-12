События

17:02 12.03.2018

Нардеп Бакулин находится за пределами Украины, в больнице в Москве ему дали выписку

Нардеп Бакулин находится за пределами Украины, в больнице в Москве ему дали выписку

 Народный депутат Украины из фракции "Оппозиционный блок" Евгений Бакулин, с которого Верховная Рада может снять неприкосновенность, передал регламентному комитету справку из Института им.Н.Склифосовского в Москве, сообщил член комитета Дмитрий Лубинец (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Из тех материалов, которые мы увидели...выписка из больницы Склифосовского из Москвы, где четко указывается - даже врачи дали диагноз (заключение - ИФ), что человек может принимать участие, то есть приехать в Украину, что он не в стационаре, что он попал (в больницу - ИФ), побыл один день, его выписали", - рассказал он в понедельник на заседании регламентного комитета, где рассматривали представления генерального прокурора на лишение депутатской неприкосновенности Е.Бакулина.

"Даже в Москве делают всё, чтобы у господина Бакулина была возможность приехать в Украину", - добавил Д.Лубинец.

Между тем он отметил, что впервые регламентный комитет столкнулся с тем, что народный депутат, на которого генпрокурор внес представления, не желает приходить на заседание профильного комитета.

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уточнил, что Е.Бакулин давно находится за пределами Украины.

"Насколько я знаю, он покинул территорию Украины несколько лет назад. Причем все время являясь народным депутатом", - сообщил генпрокурор журналистам.

Он также рассказал, что передавал через народных депутатов фракции "Оппозиционный блок", в том числе через руководство фракции, предложение Е.Бакулину прибыть для работы со следствием. Однако, по словам генпрокурора, ответ был всегда одинаковый: "Он или занят, или болеет".

"Где он занят и где он болеет - нам не сообщает ни руководство фракции, ни адвокаты самого Бакулина. Я расцениваю это как попытку избежать ответственности, скрываться от следствия, и, в первую очередь, поэтому я сегодня просил привлечь его не только к уголовной ответственности, но и к задержанию и аресту", - сказал Ю.Луценко.

В то же время он дал понять, что в ближайшее время направит в украинский парламент подобные представления на других народных депутатов.

"Думаю, что мне придется на этот комитет в ближайшее время приходить не один раз", - сказал генпрокурор.

Ранее Е.Бакулин предоставил комитету письменные пояснения в связи с внесёнными представлениями, как это предусмотрено регламентом Верховной Рады. При этом он не присутствовал на заседании регламентного комитета при рассмотрении представлений.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Луценко призывает Бакулина подумать над возможностью пойти на сделку со следствием

Нардеп Бакулин и его помощники не выходят на связь - Парубий

Генпрокурор направил в Раду представление на задержание нардепа от "Оппоблока" Бакулина

"Оппоблок" призвал международные организации и посольства защитить газету "Вести"

ГПУ внесет в Раду представление для привлечения к уголовной ответственности экс-главы "Нафтогаза" Бакулина

Показания Кацубы дают основания готовить представление о снятии неприкосновенности с Бакулина

ГФС выявила уклонение нардепом Вилкулом от уплаты налогов в 2015г на 19,6 млн грн

Следующее представление Луценко может быть на нардепа Бакулина

Следующее представление Луценко может быть на Бакулина – СМИ

Одесская облорганизация "Оппозиционного блока" исключила из партии часть депутатов Одесского горсовета

ПОСЛЕДНЕЕ

Двух человек госпитализировали в Лондоне после того, как в парламент доставили подозрительную посылку

Скончался основатель модного дома "Живанши"

Луценко: Вручение подозрений судьям КС РФ сократило путь к Гааге

Генпрокуратура будет настаивать на аресте счетов, на которые перечислялись средства от аферы с буровыми установками

Нардепа Н.Савченко вызывают на допрос в СБУ в связи с задержанием Рубана

Отказ Генпрокуратуры и СБУ закрывать дело по Саакашвили показывает безосновательность обвинения, считает адвокат

Полиция Одесской области получила новый автотранспорт, до конца года ожидает вертолет и два катера

Преступная группа наладила конвейер по хищению из вагонов угля на ж\д-станции "Покровск" и его сбыту населению

Олег Табаков умер 12 марта в больнице

Украина предлагает включить 271 территорию в Изумрудную сеть Европы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА