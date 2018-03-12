Нардеп Бакулин находится за пределами Украины, в больнице в Москве ему дали выписку

Народный депутат Украины из фракции "Оппозиционный блок" Евгений Бакулин, с которого Верховная Рада может снять неприкосновенность, передал регламентному комитету справку из Института им.Н.Склифосовского в Москве, сообщил член комитета Дмитрий Лубинец (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Из тех материалов, которые мы увидели...выписка из больницы Склифосовского из Москвы, где четко указывается - даже врачи дали диагноз (заключение - ИФ), что человек может принимать участие, то есть приехать в Украину, что он не в стационаре, что он попал (в больницу - ИФ), побыл один день, его выписали", - рассказал он в понедельник на заседании регламентного комитета, где рассматривали представления генерального прокурора на лишение депутатской неприкосновенности Е.Бакулина.

"Даже в Москве делают всё, чтобы у господина Бакулина была возможность приехать в Украину", - добавил Д.Лубинец.

Между тем он отметил, что впервые регламентный комитет столкнулся с тем, что народный депутат, на которого генпрокурор внес представления, не желает приходить на заседание профильного комитета.

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уточнил, что Е.Бакулин давно находится за пределами Украины.

"Насколько я знаю, он покинул территорию Украины несколько лет назад. Причем все время являясь народным депутатом", - сообщил генпрокурор журналистам.

Он также рассказал, что передавал через народных депутатов фракции "Оппозиционный блок", в том числе через руководство фракции, предложение Е.Бакулину прибыть для работы со следствием. Однако, по словам генпрокурора, ответ был всегда одинаковый: "Он или занят, или болеет".

"Где он занят и где он болеет - нам не сообщает ни руководство фракции, ни адвокаты самого Бакулина. Я расцениваю это как попытку избежать ответственности, скрываться от следствия, и, в первую очередь, поэтому я сегодня просил привлечь его не только к уголовной ответственности, но и к задержанию и аресту", - сказал Ю.Луценко.

В то же время он дал понять, что в ближайшее время направит в украинский парламент подобные представления на других народных депутатов.

"Думаю, что мне придется на этот комитет в ближайшее время приходить не один раз", - сказал генпрокурор.

Ранее Е.Бакулин предоставил комитету письменные пояснения в связи с внесёнными представлениями, как это предусмотрено регламентом Верховной Рады. При этом он не присутствовал на заседании регламентного комитета при рассмотрении представлений.