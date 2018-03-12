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16:52 12.03.2018

Луценко: Вручение подозрений судьям КС РФ сократило путь к Гааге

Луценко: Вручение подозрений судьям КС РФ сократило путь к Гааге

 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что вручение подозрений судьям Конституционного суда РФ является важным этапом на пути к международному трибуналу по привлечению к ответственности РФ за агрессию по отношению к Украине.

"РФ применила фиктивные политические решения для легализации оккупации Крыма и ведении агрессивной войны на территории Донбасса… Даже законы и порядок рассмотрения решений РФ были грубо нарушены в первую очередь судьями Конституционного суда", - сказал Ю.Луценко в понедельник журналистам в Киеве.

"КС (РФ – ИФ) действительно выступал инструментом легализации незаконной оккупации нашей территории и поэтому надо определяться с квалификацией действий Конституционного суда РФ", - добавил генпрокурор.

Он обратил внимание на то, что следствие должно установить не только военную составляющую преступления РФ в адрес Украины, но и политическую. "Сейчас именно это и произошло. В единственно возможном порядке – мы направили всем судьям Конституционного суда посредством международной почты уведомление о подозрении, памятку, - таким образом, судьи Конституционного суда РФ получили уведомление о подозрении в установленном порядке", - сказал Ю.Луценко.

"Что будет дальше? Думаю, что на этот вопрос должна ответить объединенная правительственная команда, которая работает вместе с нами в международном суде. Думаю, что вероятность международного уголовного суда в делах оккупации и ведения агрессивной войны против Украины в отношении высокопоставленных чиновников РФ, вне зависимости от того, это военные, которые выполняли приказ, или политики, которые покрывали их незаконные действия, - является достаточно высокой", - добавил генпрокурор.

"В данном случае, думаю, у нас есть не только прецеденты создания специальных международных уголовных судов… Путь к Гааге для российских высокопоставленных чиновников в очередной раз сократился благодаря вручению подозрений в установленном порядке тем судьям Конституционного суда РФ, которые грубо нарушили и российское, и международное законодательство", - выразил убеждение Ю.Луценко.

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