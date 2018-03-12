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15:53 12.03.2018

Полиция Одесской области получила новый автотранспорт, до конца года ожидает вертолет и два катера

Полиция Одесской области получила новый автотранспорт, до конца года ожидает вертолет и два катера

Главное управление Нацполиции Украины в Одесской области получило 10 новых автомобилей "Skoda Rapid" и 3 микроавтобуса "Ford Transit" со специальным оборудованием, которые будут использоваться батальоном полиции особого назначения во время проведения массовых мероприятий.

Кроме того, как сообщила в понедельник пресс-служба областного главка полиции, еще два таких автомобиля были переданы изолятору временного содержания для перевозки взятых под стражу лиц. Также автопарк одесской полиции пополнился автобусом "Атаман" на 30 человек, который будет использоваться для перевозки личного состава.

"Сегодня полиция Одесской области получила 16 новых авто. В перспективе планируется также передача двух катеров, а к концу года и вертолета, который в группе авиаподдержки полиции будет использоваться на территории нашей области для выполнения специальных полицейских миссий", - сказал начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Он также подчеркнул, что новая техника особенно актуальна накануне проведения массовых мероприятий, которые планируются в апреле и в начале мая в Одессе.

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