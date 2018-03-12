События

12:34 12.03.2018

Крупную партию предназначавшихся для боевиков медпрепаратов задержали пограничники в КПВВ "Новотроицкое"

Крупную партию предназначавшихся для боевиков медпрепаратов задержали пограничники в КПВВ "Новотроицкое"

 В КПВВ "Новотроицкое" (Волновахский р-н, Донецкая обл.) сотрудники украинского пограничного ведомства совместно с работниками Фискальной службы обнаружили под пассажирским сиденьем в автомобиле "Toyota" крупную партию медикаментов из почти 150 наименований, которые предназначались для лечения боевиков "ДНР".

Как сообщает в понедельник пресс-служба Госпогранслужбы Украины, всего в задержанном накануне транспортном средстве находилось 5 мешков лекарственных препаратов на общую сумму около 220тыс. грн. Среди них - 7 видов медпрепаратов с содержанием наркотических, психотропных веществ, а также прекурсоров.

"Судя по объяснениям водителя и пассажира иномарки, которые они предоставили оперативникам Донецко-Луганского управления Госпогранслужбы, обнаруженные медикаменты были предназначены для одной из больниц в Донецке, в которой находятся боевики. Ведь лекарств в поликлиниках на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областях не хватает", - говорится в информации.

В настоящее время нарушителей передали представителям Национальной полиции Украины для принятия правового решения, а обнаруженный товар изъят работниками фискальной службы.

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