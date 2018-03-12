События

12:25 12.03.2018

СБУ проводит более 25 обысков в разных регионах Украины у подозреваемых в пособничестве РФ

СБУ проводит более 25 обысков в разных регионах Украины у подозреваемых в пособничестве РФ

Служба безопасности Украины проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций, в том числе у представителей СМИ, сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательства подрывной работы против нашей страны", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Е.Гитлянская. отметила, что обыски прошли также у представителей СМИ.

"К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременные оценки до обнародования всех материалов", - написала спикер СБУ.

По ее словам, более подробная информация будет обнародована на сайте СБУ после завершения всех процессуальных действий.

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Интерфакс-Украина
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