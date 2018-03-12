События

11:53 12.03.2018

Движение по дороге Тячев-Дубовое ограничено из-за сошедшего селевого потока

В понедельник утром на автодороге областного значения Тячев-Усть-Черная-Дубовое (между н.п.Нересница и Ганичи Тячевского р-на Закарпатской обл.) произошел сход селевого потока и каменной породы на дорожное покрытие, в результате чего на данном участке дороги было ограничено движение автотранспорта, пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС в Закарпатской области, информация о происшествии поступила в оперативно-спасательную службу в 07:25 понедельника. Сошедший сель и камни сошли на дорожное покрытие протяженностью около 10 м.

"В настоящее время на месте происшествия работают три единицы техники филиала "Тячевский райавтодор" и одна автоцистерна от местной пожарной команды с.Нересница. В 8:35 последствия сдвига с дорожного полотна частично расчищены. В настоящее время продолжается удаление с дорожного покрытия каменных глыб", - говорится в сообщении.

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