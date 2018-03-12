В Иране нашли тела всех жертв крушения самолета, перевозившего участниц девичника

Спасатели обнаружили тела всех 11 человек, летевших на частном самолете, разбившемся над территорией Ирана, сообщает в понедельник агентство "Мехр" со ссылкой на общество красного полумесяца Ирана.

На месте крушения также обнаружен черный ящик.

Турецкий частный самолет, летевший из города Шарджа (ОАЭ) в Стамбул через иранское воздушное пространство, упал в горной местности на западе Ирана в воскресенье.

Самолет потерпел крушение в иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария. По данным агентства, самолет мог упасть из-за отказавшего двигателя.

После инцидента на место катастрофы направили 10 спасательных команд.

На борту самолета находилось три члена экипажа и восемь пассажиров. По данным министерства транспорта Турции самолет принадлежал турецкому бизнесмену Хюсейну Башарану, на борту самолета находилась его дочь и ее подруги.

Как пишет турецкая газета "Хюрриет" 28-летняя Мина Башаран, вероятно, была на своем девичнике в Дубае. На своей странице в "Инстаграм" (сейчас она недоступна) в последние дни девушка выкладывала фото с девичника, а также фотографию с концерта певицы Риты Оры, выступавшей в Дубае, отмечает газета.