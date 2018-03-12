События

10:14 12.03.2018

Британские консерваторы не будут возвращать пожертвования от сограждан российского происхождения - глава Минфина

Британские консерваторы не будут возвращать пожертвования от сограждан российского происхождения - глава Минфина

 Консервативная партия Великобритании не намерена возвращать финансовые пожертвования, сделанные связанными с Россией донорами, поскольку тори придерживается жестких правил, связанных с добровольными взносами, заявил министр финансов Британии Филип Хаммонд.

"В этой стране есть люди, являющиеся британскими подданными русского происхождения. Я не думаю, что мы должны их очернять", - приводят слова министра британские СМИ.

Он отметил, что в партии существуют "очень строгие правила" в том, что касается добровольных пожертвований, которые могут вносить в партию только подданные Великобритании. По словам главы Минфина, все взносы проходят проверку.

Ранее вдова экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко заявила, что Консервативной партии Британии следует вернуть пожертвования, сделанные связанными с Россией людьми, в случае если в партии не могут установить происхождение этих средств.

"Не каждый россиянин, если он богат, преступник. Но нужно быть очень аккуратными в том, что касается происхождения этих денег, до того, как ты их примешь. Если ты установишь, что это деньги, нажитые незаконным способом, тебе не следует их принимать. Потому что, я считаю, репутация очень важна. Репутация Консервативной партии в Британии и во всем мире должна быть чистой", - заявила она.

Британские СМИ в конце прошлой недели сообщали, что объем пожертвований, сделанных бизнесменами из России и связанными с Россией личностями, в партию консерваторов составляет более 820 тыс. британских фунтов стерлингов с тех пор, как Т.Мэй стала премьер-министром (с лета 2016 года), а с 2010 года - более 3 млн фунтов стерлингов.

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