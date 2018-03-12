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08:13 12.03.2018

Украина хочет запускать ракеты на орбиту из Австралии

Украина хочет запускать ракеты на орбиту из Австралии

        Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) предложило построить космодром возле авиабазы Кертин в Австралии, сообщило интернет-издание "Украинская правда" в понедельник утром со ссылкой на австралийское издание The West Australian.

      По информации The West Australian, предложение впервые поступило в Федеральное и Государственное правительства Австралии в 2016 году.

      "Украина имеет технические знания и долгую историю в сфере мировых космических исследований. Это предложение вполне реалистично. Украина могла бы запускать ракеты уже завтра утром, если бы имела площадку. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если Австралия имеет землю для использования", - заявил посол Украины в Австралии Николай Кулинич.

      Сообщается, что ГКАУ для создания космодрома нужно 5-7 тысяч квадратных километров земли в виде аренды промышленной площади (около авиабазы Кертин на северо-западе Австралии).

      ГКАУ также необходима поддержка Федерального и Государственного правительств Австралии в исследовании земель на их доступность, получении разрешений экологических служб и решении вопросов с правами на землю австралийских аборигенов.

      "Первичное исследование может завершиться в относительно короткие сроки и обойдется в менее чем $500 тысяч", - пишет издание.

      "Строительство стартовых площадок, ангаров и вспомогательных сооружений могло бы финансироваться за счет частных инвестиций, а также взносов соседей и союзников Австралии", - говорится в статье.

      Космодром может стать основной пусковой площадкой Азии, которая будет обслуживать коммерческие запуски для региональных партнеров Австралии, таких как Япония, Сингапур, Южная Корея и Индонезия.

      "Предложение Украины в случае ее реализации может иметь отличные возможности. Северо-Запад идеально расположен для развития экваториальных запусков, и это расширит уже имеющиеся широкие возможности Западной Австралии", - заявила сенатор из Западной Австралии Линда Рейнолдс.

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