События

07:47 12.03.2018

В Полтаве и Смеле без газоснабжения находятся более ста жилых домов и социальных учреждений

В Полтаве и Смеле без газоснабжения находятся более ста жилых домов и социальных учреждений

        В ночь на понедельник в Полтаве произошла разгерметизация газопровода диаметром 125 мм, вследствие чего без газоснабжения остались 3 тыс. полтавчан; без газоснабжения остаются более 60 жилых домов и социальных учреждений в г.Смела (Черкасская обл.), сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

      "12 марта в 3:00 в г.Полтава из-за разгерметизации газопровода диаметром 125 мм осталось без газоснабжения 30 частных жилых домов и 2 котельные, обеспечивающие теплоснабжением 6 общежитий, 2 медицинские учреждения и 1 школа-интернат (около 3 тыс. абонентов)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

      На месте происшествия работает аварийная бригада ОАО "Полтавгаз". Ситуация находится на контроле ГСЧС.

      Кроме того, без газоснабжения остаются жилые дома и социальные учреждения г.Смела.

      "Состоянием на 7:00 12 марта в г.Смела остаются без газоснабжения 3 котельные (без теплоснабжения 57 домов, 3 детских сада, 1 медицинское учреждение и 1 школа)", – сообщили спасатели.

      Подключение 3 котельных г.Смела к газоснабжению запланировано на 12 марта.

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