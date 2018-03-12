События

06:41 12.03.2018

За минувшие сутки боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ, погиб один военнослужащий, трое получили ранения

За минувшие сутки боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ, погиб один военнослужащий, трое получили ранения

        За прошедшие сутки на линии соприкосновения сторон в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО осуществив четыре обстрела позиций украинских защитников", – сказано в сообщении на странице штаба АТО в Фейсбук в понедельник утром.

      На луганском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по укреплениям ВСУ в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.

      На донецком направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

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