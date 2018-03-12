Двое погибли, трое тяжело ранены при крушении вертолета в Нью-Йорке

Два человека погибли, трое получили тяжелые травмы в результате крушения вертолета в Нью-Йорке, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылками на местную полицию.

Вертолет, на борту которого находилось шесть человек, рухнул в пролив Ист-Ривер вечером в воскресенье (в ночь на понедельник по московскому времени).

Водолазам удалось поднять на поверхность из поврежденной машины тела двух из пяти находившихся на борту пассажиров, троих раненых, пилот ранее сумел выплыть самостоятельно и его подобрал проходивший мимо буксир.

Трое спасенных госпитализированы и находятся в критическом состоянии, отмечает агентство.

Ранее городской телеканал сообщил, что погибли все пять пассажиров вертолета.