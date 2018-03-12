События

04:00 12.03.2018

Четыре человека погибли при столкновении грузовика и легковушки с последующим возгоранием на Днепропетровщине

Четыре человека погибли при столкновении грузовика и легковушки с последующим возгоранием на Днепропетровщине

        В воскресенье утром в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 295 км трассы Киев-Луганск-Изварино, в результате чего погибли четыре человека, в том числе ребенок, и еще трое получили травмы различной степени тяжести.

      Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, информация о ДТП вблизи села Богуслав (Павлоградский район, Днепропетровская обл.) поступила в 6:57. По указанному адресу сразу были направлены спасателей 37-й и 27-й государственных пожарно-спасательных частей.

      "Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что в результате столкновения грузового автомобиля "Мясной мясокомбинат" с легковым автомобилем ВАЗ 2112, возник пожар. Огнем уничтожен легковой автомобиль и грузовой автомобиль на общей площади 20 м2. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека (из них 1 ребенок) и 3 пострадавших, которые доставлены каретой скорой помощи в 4 центральную городскую больницу", - говорится в информации.

      Личности погибших и травмированных устанавливаются. Причины возникновения дорожно-транспортного происшествия устанавливаются правоохранительными органами, добавили в ГСЧС.

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