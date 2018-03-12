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01:41 12.03.2018

Новые российские вооружения не меняют стратегический баланс между США и РФ

Новые российские вооружения не меняют стратегический баланс между США и РФ

        Министр обороны США Джеймс Мэттис по пути в Оман заявил журналистам, что новое российское оружие, представленное президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, не является новым фактором в сфере военных взаимоотношений США и РФ.

      "До каждой из систем, о которых он говорит, еще несколько лет (работы - ИФ), и я не вижу, что они меняют военный баланс", - приводит слова Дж.Мэттиса пресс-служба Пентагона.

      По его словам, он также "не видит изменений в российском военном потенциале".

      "В конечном счете, они (Россия - ИФ) могут потратить (на оружие - ИФ) все деньги; это не изменит мою стратегическую оценку. Я только предполагаю, что это (разработка оружия - ИФ) будет за счет больших издержек для российского народа. Это ничего не изменит", - отметил он.

      При этом Дж.Мэттиса охарактеризовал часть выступления президента РФ, посвященную новому российскому оружию, как "разочаровывающую, но на данный момент не удивляющую". В то же время, по мнению шефа Пентагона, в предыдущей части выступления российского лидера можно было заметить желание снизить напряженность между РФ и странами НАТО.

      Он также заявил, что системы противоракетной обороны в Восточной Европе направлены не против РФ, а против Ирана и КНДР. Дж.Мэттис добавил, что российские военные достаточно профессиональны для осознания этого.

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