Новые российские вооружения не меняют стратегический баланс между США и РФ

Министр обороны США Джеймс Мэттис по пути в Оман заявил журналистам, что новое российское оружие, представленное президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, не является новым фактором в сфере военных взаимоотношений США и РФ.

"До каждой из систем, о которых он говорит, еще несколько лет (работы - ИФ), и я не вижу, что они меняют военный баланс", - приводит слова Дж.Мэттиса пресс-служба Пентагона.

По его словам, он также "не видит изменений в российском военном потенциале".

"В конечном счете, они (Россия - ИФ) могут потратить (на оружие - ИФ) все деньги; это не изменит мою стратегическую оценку. Я только предполагаю, что это (разработка оружия - ИФ) будет за счет больших издержек для российского народа. Это ничего не изменит", - отметил он.

При этом Дж.Мэттиса охарактеризовал часть выступления президента РФ, посвященную новому российскому оружию, как "разочаровывающую, но на данный момент не удивляющую". В то же время, по мнению шефа Пентагона, в предыдущей части выступления российского лидера можно было заметить желание снизить напряженность между РФ и странами НАТО.

Он также заявил, что системы противоракетной обороны в Восточной Европе направлены не против РФ, а против Ирана и КНДР. Дж.Мэттис добавил, что российские военные достаточно профессиональны для осознания этого.