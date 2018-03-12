События

00:35 12.03.2018

В СММ ОБСЕ продолжат мониторинг Ужгорода "путем патрулирования" из Ивано-Франковска

В СММ ОБСЕ продолжат мониторинг Ужгорода "путем патрулирования" из Ивано-Франковска

        Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине не подтверждает информацию об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье, но заявляет об усиленном мониторинге в Ужгороде, передает "Радио Свобода".

      "В ответ на недавние события в городе Ужгороде и его окрестностях СММ ОБСЕ усилила мониторинг в этом районе", – говорится в сообщении на сайте "Радио Свобода" в воскресенье вечером со ссылкой на пресс-службу СММ ОБСЕ.

      В СММ ОБСЕ отмечают, что будут продолжать мониторинг ситуации в Ужгороде "путем непрерывного патрулирования" из Ивано-Франковска.

      Накануне СМИ сообщили, что 10 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ проинформировала его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

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