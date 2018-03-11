События

23:27 11.03.2018

В момент возгорания в шахте "АрселорМиттал Темиртау" находились 113 горняков, никто из них не пострадал

В момент возгорания в шахте "АрселорМиттал Темиртау" находились 113 горняков, никто из них не пострадал

        Работники шахты им.Костенко угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" (в Карагандинской области Казахстана) в результате возгорания не пострадали, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе компании.

      "На поверхность были подняты 113 работников. Всех сразу осмотрели в медпункте. Ухудшения состояния здоровья ни у кого не выявлено", - сказала собеседник агентства.

      Между тем работа шахты после возгорания была приостановлена, добавили в пресс-службе.

      Как сообщалось, в минувшую субботу в шахте им.Костенко произошло возгорание на участке вентиляционной сбойки. Горняков эвакуировали на поверхность.

      АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal и является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. В состав АО входят меткомбинат и восемь угольных шахт в Карагандинской области, четыре рудника по добыче железной руды в Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях.

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