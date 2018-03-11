События

18:30 11.03.2018

Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий погиб, двое получили ранения

Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий погиб, двое получили ранения

        На линии соприкосновение сторон в воскресенье боевики вновь нарушили условия перемирия, трижды обстреляв позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего получил ранения украинский военнослужащий, в результате подрывов один украинский военнослужащий погиб и один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

      "Боевики российско-оккупационных войск продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО, срывая договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксировано три обстрела позиций украинских защитников", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье вечером.

      На луганском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по укреплениям ВСУ в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка. Вследствие вражеских обстрелов в Новозвановке один украинский военнослужащий получил ранение.

      "На донецком направлении в течение дня сохранялась тишина. Несмотря на это, во время выполнения боевого задания по перевозке имущества в результате подрыва погиб украинский военнослужащий. Еще один наш защитник во время проверки минного поля - получил осколочные ранения", – говорится в сообщении.

      Оба раненных оперативно доставлены в военно-медицинские учреждения. Им оказана необходимая медицинская помощь.

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