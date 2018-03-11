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15:18 11.03.2018

Гражданин Украины пытался вывезти в РФ старинные монеты – Госпогранслужба

Сотрудники Госпогранслужбы совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку вывоза из Украины монет XIX - начала XX веков.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы, вывезти монеты пытался 48-летний гражданин Украины, ехавший в Россию через пункт пропуска Пески (Харьковская обл.) на автомобиле Renault.

"При осуществлении мер контроля правоохранители с помощью металлоискателя зафиксировали наличие среди личных вещей гражданина портсигара с 6 монетами 1841, 1873, 1910, 1915 годов выпуска. Сейчас предметы, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность, изъяты в установленном порядке и переданы компетентным органам для экспертизы", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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