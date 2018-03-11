События

14:21 11.03.2018

"Вор в законе" по прозвищу "Сумбат Тбилисский" задержан на Харьковщине – полиция

"Вор в законе" по прозвищу "Сумбат Тбилисский" задержан на Харьковщине – полиция

Оперативники управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области в рамках проведения профилактических мероприятий "Мигрант" на территории Харьковской области совместно с работниками Харьковского погранотряда задержали 52-летнего уроженца Грузии "вора в законе" по прозвищу "Сумбат Тбилисский".

"Полицейские установили, что 10 марта "вор в законе" по прозвищу "Сумбат Тбилисский" незаконно пересек государственную границу Украины вне пункта пропуска. В отношении задержанного составлен административный протокол по ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас решается вопрос о принудительном возвращении мужчины в страну проживания.

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Интерфакс-Украина
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