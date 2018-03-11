События

13:29 11.03.2018

В Лондоне обсуждают возможность принять британский аналог "закона Магнитского"

Власти Великобритании ведут обсуждения, посвященные возможному введению в действие британского аналога так называемого "закона Магнитского", передает британский телеканал "Скай-ньюс".

В случае принятия новый британский закон повлечет за собой санкции против российских лиц, замешанных, по мнению Лондона, в коррупции и нарушении прав человека, уточняет "Скай-ньюс".

В частности, обсуждаемые ограничительные меры будут подразумевать запрет на въезд этих лиц на территорию Великобритании и заморозку их счетов.

По данным "Скай-ньюс", в настоящий момент диалог на эту тему ведут депутаты-консерваторы из британского парламента и Кабинет министров Великобритании.

При этом аналог "закона Магнитского" должен быть включен в более широкий законопроект о санкциях, который в настоящий момент находится на обсуждении в парламенте, отмечает телеканал.

По данным "Скай-ньюс", обсуждение новых ограничительных мер в отношении россиян началось еще до отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, однако этот инцидент должен повысить вероятность принятия новых мер.

В 2016 году Конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны мира, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека.

Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония и Литва.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Почти 20 человек пострадали в Британии в результате инцидента со Скрипалем

В Британии в рамках расследования инцидента со Скрипалем полиция оцепила участок в городе Эймсбери

Правительство Великобритании обеспокоено использованием Россией Украины как тестовой площадки для кибератак

Принц Гарри и Меган Маркл пригласили на свадьбу больше 2,6 тыс. британцев

Британский МИД попросил сотрудников не кормить служебного кота-мышелова

Вооруженные грабители ворвались в дом главы британской криптовалютной компании и заставили перевести им биткоины

Вашингтон и Лондон работают над визитом Трампа в Великобританию в 2018 году

В Британии в авто сожгли литовца, который воевал в украинской армии на Донбассе

В правительстве Британии сменилось несколько министров

В Великобритании из-за сильного снегопада наблюдаются масштабные перебои с электроснабжением

ПОСЛЕДНЕЕ

"Вор в законе" по прозвищу "Сумбат Тбилисский" задержан на Харьковщине – полиция

В работе киевского метро 11 марта возможны изменения в связи с футболом

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в центральной части Атлантического океана

Трое детей погибло на пожаре в Кировоградской области

За минувшие сутки боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий ранен

Боевики продолжают открыто сосредотачивать военную технику и вооружение

В Киеве ночью и утром 11 марта ожидается туман

Трамп обсудит в Южной Америке вопросы торговли и безопасности на границах

Один военнослужащий получил ранения в ходе обстрелов боевиками позиций ВСУ на Донбассе

Неизвестный бросил гранату в жилой дом в Ровно

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА