В Лондоне обсуждают возможность принять британский аналог "закона Магнитского"

Власти Великобритании ведут обсуждения, посвященные возможному введению в действие британского аналога так называемого "закона Магнитского", передает британский телеканал "Скай-ньюс".

В случае принятия новый британский закон повлечет за собой санкции против российских лиц, замешанных, по мнению Лондона, в коррупции и нарушении прав человека, уточняет "Скай-ньюс".

В частности, обсуждаемые ограничительные меры будут подразумевать запрет на въезд этих лиц на территорию Великобритании и заморозку их счетов.

По данным "Скай-ньюс", в настоящий момент диалог на эту тему ведут депутаты-консерваторы из британского парламента и Кабинет министров Великобритании.

При этом аналог "закона Магнитского" должен быть включен в более широкий законопроект о санкциях, который в настоящий момент находится на обсуждении в парламенте, отмечает телеканал.

По данным "Скай-ньюс", обсуждение новых ограничительных мер в отношении россиян началось еще до отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, однако этот инцидент должен повысить вероятность принятия новых мер.

В 2016 году Конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны мира, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека.

Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония и Литва.