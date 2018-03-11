События

10:09 11.03.2018

В работе киевского метро 11 марта возможны изменения в связи с футболом

В работе киевского метро 11 марта возможны изменения в связи с футболом

КП "Киевскийметрополитен" предупреждает о возможных изменениях в работе столичного метро в воскресенье, 11 марта, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и и "Верес" (Ровно).

Как сообщает КП "Киевскийметрополитен", после окончания футбола с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение на вход пассажиров на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

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Интерфакс-Украина
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