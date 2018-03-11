Трое детей погибло на пожаре в Кировоградской области

В селе Верблюжка Кировоградской области, во время пожара погибло трое детей, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"10 марта в 13:05 в с. Верблюжка Новгородковского р-на в частном жилом доме возник пожар. В 15:00 подразделениями ДСНС пожар ликвидирован на площади 35 квадратных метров. На месте пожара обнаружены 3 погибших детей (2014, 2015, 2017 года)", - говорится в сообщении.

В ГСЧС выяснили, что мать ушла из дома и оставила детей без присмотра.

Сейчас причины пожара и смерти детей устанавливают специалисты.