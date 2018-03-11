В Киеве ночью и утром 11 марта ожидается туман

Ночью и утром 11 марта в Киеве ожидается туман, сообщают в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Ночью и утром 11 марта в столице ожидается туман, видимость 200-500м. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре", - говорится в сообщении

В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, а при остановке – включать аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.