События

00:45 11.03.2018

В Киеве ночью и утром 11 марта ожидается туман

В Киеве ночью и утром 11 марта ожидается туман

      Ночью и утром 11 марта в Киеве ожидается туман, сообщают в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

 

      "Ночью и утром 11 марта в столице ожидается туман, видимость 200-500м. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре", - говорится в сообщении

      В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, а при остановке – включать аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

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Интерфакс-Украина
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