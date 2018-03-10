События

19:10 10.03.2018

Трамп обсудит в Южной Америке вопросы торговли и безопасности на границах

Трамп обсудит в Южной Америке вопросы торговли и безопасности на границах

Президент США Дональд Трамп в апреле отправится в Перу, где встретится с главой государства Педро Пабло Кучински и посетит Саммит Америк, сообщила в субботу официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Поездка на Саммит Америк в Лиме станет первым визитом Трампа в Латинскую Америку в качестве президента.

"Эта поездка демонстрирует решимость президента углубить исторические связи с нашими партнерами в регионе и укрепить нашу совместную приверженность делу улучшения безопасности и процветания жителей Северной и Южной Америки", - говорится в сообщении С.Сандерс.

По ее словам, Д.Трамп особое внимание уделит вопросам торговли и безопасности на границах.

Саммит Америк был впервые организован в 1994 году. Саммит проводится раз в три-четыре года и считается одним из главных международных форумов Латинской Америки.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Американский стратегический беспилотник провел разведку на Донбассе

Американские законодатели реагируют на сообщение о предстоящей встрече Трампа с Ким Чен Ыном

Американский самолет провел очередную разведку вблизи зоны проведения АТО и Крыма

НАТО пытается убедить Турцию отказаться от российских С-400

Войска РФ размещены для внезапной войны против Украины - ISW

В одной из школ США произошла стрельба, пострадали два ученика

Глава МИД Эстонии призвал США и ЕС быть готовыми к предотвращению исходящей от России угрозы

Советник Трампа по экономике покидает свой пост из-за разногласий по пошлинам

США объявили о введении новых санкций против КНДР

Тиллерсон и главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии обсудили противодействие "российской угрозе"

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики продолжают открыто сосредотачивать военную технику и вооружение

В Киеве ночью и утром 11 марта ожидается туман

Один военнослужащий получил ранения в ходе обстрелов боевиками позиций ВСУ на Донбассе

Неизвестный бросил гранату в жилой дом в Ровно

Турция может в будущем провести новые военные операции в Сирии - Эрдоган

В Украине в ближайшие сутки потеплеет, местами небольшой дождь и туман

Хакеры похитили с серверов германского правительства документы по Brexit, переговоров с Украиной и Беларусью

На Донбассе с момента объявления "режима тишины" 5 марта погибли трое украинских военных

Возле Львова колесо от прицепа смертельно травмировало женщину на остановке

Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА