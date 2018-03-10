Возле Львова колесо от прицепа смертельно травмировало женщину на остановке

- Жительница Львовской области получила смертельные травмы от удара колеса, отлетевшего от прицепа грузового автомобиля.

Как сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области, инцидент произошел субботу около 10:00 на трассе Львов-Радехов-Луцк в с.Ременив.

Сотрудники полиции установили, что от прицепа грузового автомобиля Mercedes на ходу отлетело колесо и ударило 41-летнюю местную жительницу, находившуюся на автобусной остановке.

Женщина получила травмы и умерла на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Инцидент расследует полиция.