События

11:56 10.03.2018

Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет

Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет

На границе в Россией в пункте пропуска "Бачевск" (Сумская обл.) украинские пограничники совместно с сотрудниками таможни выявили у гражданина Молдовы коллекцию старинных монет.

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в пятницу во время осмотра автомобиля марки Skoda Fabia, на котором выезжал в Россию гражданин Молдовы, пограничный наряд в пепельнице салона транспортного средства обнаружил 8 старинных монет, изготовленных в XVIII-XIX веках.

"Сейчас обнаруженные монеты, которые могут представлять историческую или культурную ценность, изъяты. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы", - сказано в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Госпогранслужба проверит Собчак на возможное нарушение ею закона, если она прибудет на украинскую границу

Украинские пограничники помогли молдавским коллегам перекрыть крупный международный канал контрабанды тяжелых наркотиков в ЕС

УВКБ ООН направило на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса более 10 т гуманитарного груза

Все автомобильные пункты пропуска в Украине, несмотря на сложные погодные условия, работают в нормальном режиме

Танзанийское судно Sky Moon передадут ВМС

СБУ прекратила деятельность транснациональной группировки контрабандистов стероидов

Пограничник погиб во время учебных стрельб во Львовской области

МККК доставил в Донецк 320 тонн продуктов и средств гигиены

Ситуация с пропуском грузовиков в РФ нормализуется

В Гоптовке и Бачевске растут очереди грузовиков в сторону выезда в РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине в ближайшие сутки потеплеет, местами небольшой дождь и туман

Хакеры похитили с серверов германского правительства документы по Brexit, переговоров с Украиной и Беларусью

На Донбассе с момента объявления "режима тишины" 5 марта погибли трое украинских военных

Возле Львова колесо от прицепа смертельно травмировало женщину на остановке

В Киеве и Ровно во время несения службы были травмированы пятеро полицейских

НАТО наделило Украину статусом страны-аспиранта

Избиение нардепа Левченко квалифицировано как "насилие в отношении государственного деятеля"

Пассажиропоток на контрольных пунктах на Донбассе увеличился в пятницу

Спасатели обнаружили две единицы взрывчатки на 0,4 га местности в пгт.Станица Луганская

В Смеле по задолженностям без газоснабжения остались 19 котельных, 183 дома без отопления

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА