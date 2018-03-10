События

11:37 10.03.2018

В Киеве и Ровно во время несения службы были травмированы пятеро полицейских

В Киеве и Ровно во время несения службы были травмированы пятеро полицейских

В г.Киев и г.Ровно в ночь на субботу во время несения службы были травмированы пятеро полицейских, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Сегодня ночью одновременно в г.Киев и г.Ровно получили травмы во время несения службы пятеро полицейских. При схожих обстоятельствах, преследуя правонарушителей, намеренно направляли свои машины на таран полицейских авто. В обоих случаях нарушители задержаны и помещены в ИВС (изолятор временного содержания)", - написал С.Князев на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Он отметил, что граждане и общество должны адекватно реагировать на требования полицейских. "Обратная реакция приводит к таким последствиям", - отметил С.Князев.

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Интерфакс-Украина
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