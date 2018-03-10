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10:20 10.03.2018

Избиение нардепа Левченко квалифицировано как "насилие в отношении государственного деятеля"

Избиение нардепа Левченко квалифицировано как "насилие в отношении государственного деятеля"

Инцидент между народным депутатом Украины (внефракционным) Юрием Левченко и группой лиц, который произошел 9 марта во время демонтажа гаражей на ул.Половецкой в Шевченковском районе Киева, будет расследоваться по статье "насилие в отношении государственного деятеля", сообщает прокуратура г.Киева.

"Соответствующие сведения внесены в ЕДРД по ч.2 ст.346 Уголовного кодекса Украины - "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", - сказано в сообщении прокуратуры на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Кроме того, по информации прокуратуры, в связи со стычками, которые произошли во время демонтажа гаражей на ул.Половецкой, расследуется уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В рамках расследования проводятся все необходимые следственные действия.

Как сообщалось, 9 марта депутат Киевсовета Святослав Кутняк на странице в Фейсбуке сообщил, что неизвестные избили народного депутата, члена политсовета ВО "Свобода" Ю.Левченко на акции против незаконной застройки на Татарке в Киеве. По его данным, нардепа избили до потери сознания, а также несколько раз брызнули в глаза из баллончика. Ю.Левченко госпитализирован.

По информации отдела коммуникации полиции Киева, инцидент произошел во время демонтажа незаконных гаражей на ул. Половецкой в Шевченковском районе. "Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла стычка, которую пресекли правоохранители", - говорится в сообщении полиции.

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Интерфакс-Украина
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