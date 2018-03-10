События

08:55 10.03.2018

Пассажиропоток на контрольных пунктах на Донбассе увеличился в пятницу

Пассажиропоток на контрольных пунктах значительно увеличился в пятницу по сравнению с предыдущим днем, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Вчера на контрольных пунктах въезда-выезда фиксировалось некоторое увеличение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущим днем. В целом, линию разграничения пересекли 18,9 тыс. человек и 2,6 тыс. транспортных средств", – говорится в обнародованном в субботу сообщении.

Кроме того пограничники Краматорского отряда на КПВВ "Марьинка" обнаружили номера и свидетельство о регистрации транспортного средства из "ДНР" в автомобиле марки "ВАЗ". Транспортным средством управлял гражданин Украины. Мужчину вместе с автомобилем передали сотрудникам Нацполиции.

Также в течение суток военнослужащие Государственной погранслужбы трижды фиксировали попытки граждан пересечь линию разграничения за предоставление неправомерной выгоды. Пограничники уведомили Национальную полицию об инциденте и направили сообщение для внесения в Единый реестр досудебных расследований сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

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Интерфакс-Украина
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