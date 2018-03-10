События

08:49 10.03.2018

Спасатели обнаружили две единицы взрывчатки на 0,4 га местности в пгт.Станица Луганская

Спасатели обнаружили две единицы взрывчатки на 0,4 га местности в пгт.Станица Луганская

За прошедшие сутки с помощью пиротехнических расчетов спасатели проверили 0,4 га местности в пгт.Станица Луганская и Станично-Луганский район, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В целом за прошедшие сутки было обследовано 0,4 га территории области, где было обнаружено и изъято 2 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 2 единицы других взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.

В ведомстве убедительно просят не заниматься самостоятельным разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов. При выявлении взрывоопасного устройства специалисты-взрывотехники рекомендуют незамедлительно сообщать дежурным службам органов внутренних дел, ГСЧС, а в то же время не подходить к подозрительному предмету, не прикасаться и не передвигатье его, не допускать к находке других людей, прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета. Кроме того не использовать средства радиосвязи, мобильных телефонов (они могут спровоцировать взрыв) и дождаться прибытия специалистов, указав место находки и сообщив время ее обнаружения.

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Интерфакс-Украина
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