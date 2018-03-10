События

06:46 10.03.2018

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, один военный погиб и один ранен

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, один военный погиб и один ранен

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования три раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один военнослужащий погиб, еще один ранен, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО, осуществив три обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня прошедшие сутки один украинский воин погиб. Еще один защитник получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставлено в лечебное учреждение и оказано медицинскую помощь", – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook в субботу утром.

На Луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по украинским опорным пунктам вблизи Станицы Луганской.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования дважды применяли стрелковое оружие. В частности, агрессор обстрелял укрепления украинских защитников в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяного.

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Интерфакс-Украина
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