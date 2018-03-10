События

06:13 10.03.2018

В Умани задержан мужчина, нелегально проживающий на территории Украины

В Умани правоохранители задержали мужчину-нелегала, проживающего на территории Украины по поддельным документам, сообщила пресс-служба Национальной полиции Черкасской области.

"В ходе проведения межгосударственной операции "Мигрант" оперативными работниками Уманского отдела полиции было выявлено мужчину, который представился жителем Одесской области. При себе мужчина имел паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу", – сообщили в полиции.

Правоохранители установили, что задержанный незаконно легализовался на территории Украины под другими анкетными данными. Кроме того полицейские выяснили, что данное лицо находится в розыске за совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Молдова.

По данному факту следственный отдел Уманского отдела полиции открыл уголовное производство по ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

НАТО наделило Украину статусом страны-аспиранта

Пассажиропоток на контрольных пунктах на Донбассе увеличился в пятницу

Спасатели обнаружили две единицы взрывчатки на 0,4 га местности в пгт.Станица Луганская

В Смеле по задолженностям без газоснабжения остались 19 котельных, 183 дома без отопления

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, один военный погиб и один ранен

Полиция начала дело по факту избиения детей учительницей в Одесской области, о котором стало известно из ролика в YouTube

В зоне АТО от пули снайпера погиб украинский военнослужащий

Американский стратегический беспилотник провел разведку на Донбассе

В Киеве произошел пожар в ангаре, сгорели четыре автобуса

Сообщение о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове оказалось ложным

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине в ближайшие сутки потеплеет, местами небольшой дождь и туман

Хакеры похитили с серверов германского правительства документы по Brexit, переговоров с Украиной и Беларусью

На Донбассе с момента объявления "режима тишины" 5 марта погибли трое украинских военных

Возле Львова колесо от прицепа смертельно травмировало женщину на остановке

Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет

В Киеве и Ровно во время несения службы были травмированы пятеро полицейских

Избиение нардепа Левченко квалифицировано как "насилие в отношении государственного деятеля"

В Польше за нелегальное изготовление сигарет арестовали трех украинцев

Британское издание утверждает, что экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом в своем доме

В Славянске в помещении почты обнаружили предмет, внешне похожий на взрывчатку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА