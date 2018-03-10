В Умани задержан мужчина, нелегально проживающий на территории Украины

В Умани правоохранители задержали мужчину-нелегала, проживающего на территории Украины по поддельным документам, сообщила пресс-служба Национальной полиции Черкасской области.

"В ходе проведения межгосударственной операции "Мигрант" оперативными работниками Уманского отдела полиции было выявлено мужчину, который представился жителем Одесской области. При себе мужчина имел паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу", – сообщили в полиции.

Правоохранители установили, что задержанный незаконно легализовался на территории Украины под другими анкетными данными. Кроме того полицейские выяснили, что данное лицо находится в розыске за совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Молдова.

По данному факту следственный отдел Уманского отдела полиции открыл уголовное производство по ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.