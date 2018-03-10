Полиция начала дело по факту избиения детей учительницей в Одесской области, о котором стало известно из ролика в YouTube

Полиция начала уголовное производство по факту избиения детей женщиной-репетитором в Одесской области.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области, речь идет об инциденте, о котором стало известно из вирусного ролика в Youtube.

В ходе проверки полиция установила, что данный факт имел место в Беляевском районе Одесской области в 2016 году. Полицейские установили личность женщины, она уже призналась в совершенных незаконных действиях.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.126 (побои и издевательства) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Женщине грозит штраф, общественные или исправительные работы.

Видео с издевательствами над детьми появилось около недели назад. На нем видно, как женщина бьет детей, жестоко их оскорбляет и угрожает. Первоначально пользователи отмечали, что речь идет о событиях в Оренбургской области России.