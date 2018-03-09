События

20:25 09.03.2018

Сообщение о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове оказалось ложным

Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов на территории железнодорожного вокзала во Львове, сообщила пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

"Сегодня, 9 марта, в 17.04 в полицию поступило сообщение от анонима о том, что Главный железнодорожный вокзал во Львове заминирован", – сказано в сообщении.

Правоохранители обследовали помещение вокзала и территорию, прилегающую к нему, однако взрывоопасных предметов не обнаружили.

Отмечается, что на месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа. Полиция эвакуировала 360 человек.

В настоящее время полицейские устанавливают личность анонима, который сообщил о ложном минировании. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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