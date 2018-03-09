События

19:01 09.03.2018

Боевики вновь обстреляли позиции сил ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

На линии соприкосновение сторон на Донецком направлении в пятницу боевики снова нарушили условия перемирия, дважды обстреляв позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего погиб украинский военнослужащий и один был ранен, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В течение сегодняшних суток российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия. В частности зафиксировано два обстрелы опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении", – говорится в сводке по состоянию на 18.00 пятницы, обнародованной на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Фейсбук.

Также сообщается, что из стрелкового оружия агрессор ночью обстрелял позиции украинских защитников в Водяном, что в окрестностях Мариуполя. Также под огонь попали защитники Авдеевки.

Кроме того, в результате вражеского огня получил ранение один военнослужащий сил АТО. Его доставили в военный госпиталь и оказали необходимый объем медицинской помощи.

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