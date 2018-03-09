События

16:46 09.03.2018

Почти 20 человек пострадали в Британии в результате инцидента со Скрипалем

Почти 20 человек пострадали в Британии в результате инцидента со Скрипалем

Не менее 18 человек пострадали после того, что 5 марта подверглись воздействию опасного вещества в одном из торговых центров в британском городе Солсбери, передает в пятницу телеканал NBC.

По данным телеканала, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия по-прежнему находятся в критическом состоянии. Кроме того, медики наблюдают за состоянием полицейского, который первый прибыл на место происшествия.

Между тем, 180 британских военных, в том числе специалисты по химической защите, оказывают властям содействие в рамках расследования инцидента. Ранее о выделении военнослужащих для оказания помощи на месте происшествия сообщили в Скотланд-Ярде.

5 марта сотрудники полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери в воскресенье из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека.

Позднее британские СМИ назвали их имена - это экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу.

С.Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

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Интерфакс-Украина
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