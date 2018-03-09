События

16:41 09.03.2018

Рубан осуществил первую незаконную поставку оружия в ноябре 2017 года

Рубан осуществил первую незаконную поставку оружия в ноябре 2017 года

Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан организовал перевозку с временно неподконтрольных Украине территорий в Донецкой области крупной партии огнестрельного оружия и боеприпасов, первая поставка была осуществлена в ноябре 2017 года, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Он организовал незаконную перевозку с временно неподконтрольных государственной власти Украины территорий в Донецкой области на автомобиле "Мерседес Спринтер" большой партии огнестрельного оружия, боеприпасов и других средств поражения", - рассказал глава СБУ журналистам в пятницу в Киеве.

По его словам, первая партия оружия и боеприпасов "была завезена действительно в ноябре 2017 года на этой же машине".

По данным главы СБУ, в ходе задержания В.Рубана 8 марта изъяты 5 автоматов Калашникова АК-74; 3 автомата Калашникова АКС-74У; один автомат Калашникова АК-47; 2 ручных пулемета Калашникова; 2 пистолета Макарова калибра 9 мм без маркировки с магазинами (производство РФ), 4 устройства для бесшумной стрельбы (РФ); 46 единиц 120 мм минометных мин; 6 противопехотных мин осколочного действия МОН-50 (РФ); 6 мин калибра 82 мм; 2 противотанковых гранатомета РПГ-22; миномет с внутренним диаметром ствола 62 мм, 28 гранат ВОГ-25; 320 патронов калибра 12,7 мм; 1280 патронов калибра 9 мм; 700 патронов калибра 7,62 мм; 4320 патронов калибра 5,45 мм и др.

Что касается первой партии в ноябре 2017 года, то тогда незаконно были перевезены: крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7 "Утес" (РФ); 4 миномета калибра 120 мм (модифицированные в "ДНР"; крупнокалиберная винтовка калибра 12,7 мм ("ДНР"); 2 ручных противотанковых гранатомета РПГ-7В; 6 противопехотных мин МОН-50; 260 патронов 12,7 мм и др.

В ходе брифинга были продемонстрированы фото- и видеоматериалы, в том числе оперативное видео задержания В.Рубана.

"Рубан назвал сам себя бараном. Так вот, я хочу с этого барана, как он сам себя назвал, снять овечью шкуру", - сказал В.Грицак и продемонстрировал аудио, в котором В.Рубан после первого ввоза оружия перечисляет перевезенные им средства поражения.

По словам главы СБУ, собраны доказательства, "которые свидетельствуют о том, что Рубан, действуя по предварительному сговору с главарями террористических организаций так называемой "ДНР" Захарченко и Тимофеевым, а также другими лицами, спланировал и совершил конкретные действия, направленные на подготовку и совершение серии терактов в центральной части Киева с применением оружия и взрывных устройств".

"Это только небольшая часть того, что мы можем обнародовать, чтобы все понимали, что нет тут подставы, заготовки, что кто-то подкинул ему оружие... Потом мы обязательно предоставим доказательства того, что планировалось совершение массовых терактов - из минометов должны были расстрелять центральную часть Киева... Должно было быть как можно больше трупов, как можно больше крови, речь шла о тысячи погибших... хаос, вследствие чего люди должны были выйти на улицу, а войска из зоны АТО должны были прийти в Киев, чтобы показать, что в Украине есть гражданская война", - сказал В.Грицак, говоря о планах В.Рубана и его сообщников.

Он уточнил, что спецоперация СБУ проводилась несколько месяцев, а изъятые средства поражения находятся под контролем СБУ и не несут угрозы гражданам.

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