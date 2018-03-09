В "деле Рубана" будут еще фигуранты – глава СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана будут и другие фигуранты, доказательства будут предоставлены после объявления подозрений.

"Он (В.Рубан - ИФ) просто исполнительный механизм в чужих руках", - сказал В.Грицак журналистам в пятницу в Киеве, говоря о роли В.Рубана в подготовке терактов.

"Поверьте, у нас есть ещё много доказательств, которые нами будут поданы тогда, когда мы будем объявлять подозрения очередным фигурантам. До этого я не могу обнародовать доказательства", - сказал глава СБУ, отвечая на вопрос о том, есть ли доказательства того, что планировались масштабные теракты в центре Киева.

В.Грицак не назвал имена тех, кто ещё может быть причастен к этой схеме.

Кроме того, он сообщил, что В.Рубан был задержан в районе КПВВ "Майорск".

Ранее в субботу сообщалось, что в суд по избранию меры пресечения В.Рубану пришла народный депутат Надежда Савченко. Журналисты попросили Н.Савченко прокомментировать информацию о том, что среди подозреваемых фигурирует ее помощник-консультант Олег Мезенцев. Народный депутат заявила, что собирается его уволить. "Он (О.Мезенцев) до сих пор является моим помощником. Олег ездил ко мне в российские суды. Я посмотрела, почитала тот список. Я поняла, что они записали туда всех тех, кто знал Рубана – в этот список подозреваемых. Олег написал заявление на увольнение, потому что нашел работу. Я должна была уволить его с понедельник, что и сделаю", - сказала Н.Савченко.

Позднее на брифинге глава СБУ заявил, что Н. Савченко не общалась с ним поводу своего помощника. "Савченко со мной по этому поводу не связывалась", - сказал В.Грицак.