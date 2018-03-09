СБУ удалось предотвратить масштабные теракты в Украине

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о предотвращении масштабных террористических актов в Украине.

"Удалось предотвратить масштабные теракты в Украине... Жертвами могли стать тысячи мирных граждан, а также отдельные политики, чиновники и народные депутаты", - сообщил глава СБУ журналистам в пятницу в Киеве.

В.Грицак проинформировал: "Целью масштабных терактов в Киеве должна была быть дестабилизация ситуации и демонстрация Украины в глазах мирового сообщества как "территории сплошного хаоса".

Он добавил, что такая дестабилизация ситуации должна была показать миру, что Украина – это "территория сплошного хаоса, что здесь есть гражданская война".

"Это дало бы основания для обвинения со стороны РФ Украины в таких вещах, а также чтобы были аргументы для того, чтобы наши европейские партнёры и другие соседи отвернулись от Украины", - подытожил глава СБУ.