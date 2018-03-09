Защита обжалует решение суда об аресте Рубана

Защита руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана намерена обжаловать решение Шевченковского суда Киева о его аресте на 2 месяца.

"Для того чтобы составить апелляцию, нам нужно иметь полный текст решения суда, а он будет лишь 13 марта. Сегодня мы подготовим короткую апелляцию, чтобы не нарушать сроки, после того, как получим полный текст, будем ее дополнять. Но в любом случае обжалование будет", - сказал адвокат В.Рубана Виталий Погосян журналистам в пятницу.

Он также подчеркнул, что, по мнению защиты, обвинения составлены "непрофессионально".

"Обвинение по статье 258 (террористический акт) доказать очень сложно", - отметил адвокат.

Как сообщалось, Шевченковский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения В.Рубану, задержанному накануне на КПВВ с арсеналом оружия, в виде ареста сроком на 2 месяца (до 6 мая).

В.Рубану предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (подготовка террористического акта), ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.