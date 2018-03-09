События

11:05 09.03.2018

Неизвестные избили нардепа Левченко в Киеве

Неизвестные избили нардепа Левченко в Киеве

Неизвестные избили народного депутата Украины (внефракционного), члена политсовета ВО "Свобода" Юрия Левченко на акции против незаконной застройки на Татарке в Киеве.

Как сообщил депутат Киевсовета Святослав Кутняк на странице в "Фейсбуке", в пятницу утром на акции против незаконной застройки на ул. Половецкой (Татарка) в Киеве неизвестные избили Ю.Левченко. По его данным, нардепа избили до потери сознания, а также несколько раз брызнули в глаза из баллончика. Ю.Левченко госпитализирован.

В то же время, по информации отдела коммуникации полиции Киева, инцидент произошел во время демонтажа незаконных гаражей на ул. Половецкой в Шевченковском районе.

"Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла стычка, которую пресекли правоохранители", - говорится в сообщении полиции.

В главке также указали, что затем депутаты уехали с места происшествия, с заявлением об избиении в полицию они не обращались, от врачей соответствующая информация также не поступала.

Следственно-оперативная группа работает на месте, проводится опрос свидетелей. Бутылку с зажигательной смесью изъяли. Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях и других событиях Шевченковского управления полиции, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее в пятницу несколько десятков митингующих направилась от парка Тараса Шевченко в центре Киева в сторону станции метро "Лукьяновская", чтобы навестить в больнице Ю.Левченко после избиения.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Часть митингующих покинула парк Шевченко в Киеве, чтобы навестить в больнице нардепа Левченко

Гендиректором "Киевпасстранса" стал экс-заместитель руководителя предприятия Левченко

Наливайченко выиграл суд у экс-"регионала" Николая Левченко о защите чести и достоинства

Экс-"регионал" Левченко пожаловался в Human Rights Watch на якобы сфабрикованное в отношении него дело в Украине

Экс-нардепы Левченко и Колесниченко объявлены в розыск

"Регионалы" ведут переговоры с людьми, захватившими здания и заложников на востоке Украины - Левченко

ПОСЛЕДНЕЕ

Рубан заявил в суде, что не знал о наличии оружия в автомобиле

Порошенко приказал главе СБУ взять под личный контроль "дело Рубана"

Укргидрометцентр сообщил когда ожидать тепла

Защита просит для руководителя Центра освобождения пленных Рубана домашний арест

Рубану избирают меру пресечения

Порошенко вручил Шевченковские премии лауреатам 2018 года

Amnesty International Украина призывает эффективно расследовать нападения на маршах за права женщин

Порошенко анонсировал десятилетие укрепления статуса украинского языка

Руководитель Центра освобождения пленных Рубан уведомлен о подозрении

Двое украинцев погибли, четверо попали в больницу вследствие ДТП в Польше

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА