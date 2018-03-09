Неизвестные избили нардепа Левченко в Киеве

Неизвестные избили народного депутата Украины (внефракционного), члена политсовета ВО "Свобода" Юрия Левченко на акции против незаконной застройки на Татарке в Киеве.

Как сообщил депутат Киевсовета Святослав Кутняк на странице в "Фейсбуке", в пятницу утром на акции против незаконной застройки на ул. Половецкой (Татарка) в Киеве неизвестные избили Ю.Левченко. По его данным, нардепа избили до потери сознания, а также несколько раз брызнули в глаза из баллончика. Ю.Левченко госпитализирован.

В то же время, по информации отдела коммуникации полиции Киева, инцидент произошел во время демонтажа незаконных гаражей на ул. Половецкой в Шевченковском районе.

"Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла стычка, которую пресекли правоохранители", - говорится в сообщении полиции.

В главке также указали, что затем депутаты уехали с места происшествия, с заявлением об избиении в полицию они не обращались, от врачей соответствующая информация также не поступала.

Следственно-оперативная группа работает на месте, проводится опрос свидетелей. Бутылку с зажигательной смесью изъяли. Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях и других событиях Шевченковского управления полиции, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее в пятницу несколько десятков митингующих направилась от парка Тараса Шевченко в центре Киева в сторону станции метро "Лукьяновская", чтобы навестить в больнице Ю.Левченко после избиения.