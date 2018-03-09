События

10:04 09.03.2018

Двое украинцев погибли, четверо попали в больницу вследствие ДТП в Польше

Двое украинцев погибли, четверо попали в больницу вследствие ДТП в Польше

Двое граждан Украины погибли, еще четверо госпитализированы в результате ДТП в Польше, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"В результате ДТП в Польше двое граждан Украины погибли, четверо граждан находятся в больнице", - написала М.Беца в Твиттере в пятницу.

Внаслідок ДТП в Польщі 2 громадян України загинуло, четверо громадян перебувають в лікарні. Щирі співчуття рідним. Консули надають допомогу.

По ее словам, украинские консулы предоставляют необходимую помощь.

Ранее СМИ сообщали, что по дороге к польскому Перемышлю автомобиль Ford с украинцами на скользкой дороге съехал на встречную полосу и въехал под колеса грузовика, есть погибшие - водитель и пассажир, еще четверо украинцев с различными травмами попали в больницу.

Внаслідок ДТП в Польщі 2 громадян України загинуло, четверо громадян перебувають в лікарні. Щирі співчуття рідним. Консули надають допомогу

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Интерфакс-Украина
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