9 марта временно отменены остановки троллейбусов и автобусов на б-ре Т. Шевченко и ул. Владимирской

На время проведения торжественных мероприятий в центральной части столицы частично будет перекрыто движение транспорта на ул. Владимирской, б-ре Т. Шевченко и ул. Терещенковской, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"9 марта временно отменены в обоих направлениях остановки троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 и автобусных маршрутов № 21, № 114, № 118 на б-р Т. Шевченко и ул. Владимирской. Ограничение будет действовать в связи с проведением торжественных мероприятий в центральной части города и перекрытием движения транспорта на ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до б-ру Т. Шевченко), б-ре Т. Шевченко (от ул. Владимирской до ул. Пушкинской), ул. Терещенковской (от ул. Л. Толстого до ул. Б. Хмельницкого)", – говорится в сообщении на сайте мэрии со ссылкой на КП "Киевпастранс".

В информации уточняется, что с 7:00 и до завершения мероприятий отменены остановки: троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 - остановка "Ст. м. «Университет" на ул. Владимирской; автобусных маршрутов № 24, № 114, № 118 и троллейбусных №№ 5, 8, 9, 17 - остановка "Ул. Владимирская" на б-р Т. Шевченко в обоих направлениях; автобусных маршрутов № 24, № 114, № 118 - остановка "Б-р Т. Шевченко" в направлении железнодорожного вокзала.