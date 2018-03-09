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08:09 09.03.2018

Американские законодатели реагируют на сообщение о предстоящей встрече Трампа с Ким Чен Ыном

        После сообщений о том, что президент США Дональд Трамп дал согласие на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, американские конгрессмены выступили с рядом заявлений, которые приводит агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

      Глава комитета по иностранным делам палаты представителей Когресса США республиканец Эд Ройс заявил, что, по его мнению, предложение Ким Чен Ына о проведении встречи свидетельствует о том, что жесткие санкции против Северной Кореи "начали работать".

      Он отметил, что американская администрация может "продолжать прилагать дипломатические усилия, сохраняя при этом давление".

      Сенатор-демократ Эд Мерки заметил, что Д.Трамп должен воспринимать встречу "как начало длительного дипломатического процесса", избегая "неподготовленных" замечаний, которые этот процесс могут свести на нет.

      Демократ Кори Гарднер и сенатского комитета по международным отношениям заявил, что итогом встречи двух руководителей должна стать "полная проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова".

      Как сообщалось, президент США Дональд Трамп согласился с предложением лидера КНДР Ким Чен Ына о проведении личной встречи.

      Советник по национальной безопасности президента Южной Кореи Чон Ый Ен сказал журналистам в четверг, что в ходе недавних контактов с представителями Сеула в Пхеньяне Ким Чен Ын "заявил, что с нетерпением хотел бы провести переговоры, причём как можно быстрее".

      По словам южнокорейского чиновника, Д.Трамп, узнав об этом, заявил о "готовности провести такую встречу до мая".

      Чон Ый Ен отметил, что Ким Чен Ын также выразил готовность приостановить проведение ракетных и ядерных испытаний и "нацелен на денуклеаризацию" Корейского полуострова.

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